33-летний житель Саратовской области до смерти избил свою жену в салоне такси. После этого женщину доставили в больницу, но спасти уже не успели - травмы оказались критическими.

Как установили следователи следственного отдела по Балаково СУ СКР, супруг после посиделок в баре с приятелем не мог никак дозвониться до 32-летней супруги. Женщина уехала по работе в одно из сел региона.

Мужчина разозлился и вызвал такси, чтобы с приятелем отправиться в то же село. Там он нашел жену и обрушил на нее все свое негодование, потребовав, чтобы она сейчас же ехала с ним домой. По пути, находясь в салоне автомобиля такси, супруг нанес жене множественные удары рукой в область лица, - следователи СК провели проверку показаний на месте.

Примечательно, что водитель такси даже не предпринял попытки остановить разъяренного супруга.

У женщины произошло кровоизлияние в мозг, что и стало причиной смерти. Муж во всем признался и сообщил, что раскаивается.