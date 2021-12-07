Под Красноярском полиция задержала двух 15-летних школьников, которых подозревают в поджогах, сообщает краевой главк МВД.

В полицию о странных пожарах сообщили сотрудники МЧС, заподозрив, что баня, сарай сгорели не сами, им помогли, также ребята пытались спалить жилой дом.

"Предварительно установлено, что школьники из хулиганских побуждений облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей. Затем несовершеннолетние пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке, однако их действия не были доведены до конца, так как дом был вовремя потушен прибывшими сотрудниками пожарной части", - говорится в сообщении.

Друзья подростков пояснили, что палили имущество местного учителя физики ради эффектного видео в Тик-Ток. Поджигатели отрицают свою причастность в пожарам.

Возбуждены уголовные дела, по которым подросткам может грозить до 5 лет лишения свободы.