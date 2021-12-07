В Татарстане возбудили уголовное дело против матери, избивавшей ногами малолетнего ребенка. Видеоролик появился в социальных сетях и шокировал всех. Прокуратура организовала проверку, ребенка оперативно изъяли и поместили в больницу.

Следком РТ возбудил уголовное дело по статье "Истязание".

Уже установлено, что истязания на видео происходили 1 декабря текущего года в квартире на Проспекте Победы в столице Татарстана. 31-летняя женщина, будучи нетрезвой, жестоко била ногами обнаженного годовалого ребенка, снимая расправу над дочкой на видеокамеру. Затем она отправила видео мужу, которому таким вот образом хотела отомстить.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.