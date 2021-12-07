Сегодня утром в Казани на улице Энергетиков пожилая женщина попала под трамвай. По данным, ОГИБДД Казани, она перебегала дорогу в неположенном месте, этот факт подтвердила в соцсетях сообщением и мэрия Казани.

Женщина жива, но находится в тяжелом состоянии, трамваем ей отрезало руку. Пострадавшая доставлена в больницу, на месте работают сотрудники ГИБДД, полиции, по данным МУП «Метроэлектротранс», из-за случившегося остановлено движение трамваев №1 и №6 на улице Декабристов.

Накануне в Казани под трамвай попала девочка-подросток. Она погибла на месте.