В Верховном суде Татарстана в рамках процесса по рассмотрению уголовного дела вора в законе Рашида Хачатаряна, известного как Рашид Джамбульский, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и создании организованной преступной группы (ОПГ), дал важные показания ключевой свидетель, сообщает «БИЗНЕС Online».

Таким свидетелем оказался бывший член ОПГ Даниил Чикуров по кличке Мякиш. Мякиш поведал в суде, что попал в ОПГ к Джамбульского после того, как обращался к нему за помощью.

Мякиш отбывал срок и стал сотрудничать с администрацией, то есть был зеком "красной масти". Он нещадно бил "мужиков" — обычных осужденных, по этой причине в преступном сообществе к Мякишу после освобождения возникли резонные вопросы. Поняв, что ему угрожает опасность, Мякиш отправился за защитой к Джамбульскому.

"Высшие — это воры. Потом идут бродяги, мужики, смотрящие, красные… "Положенец" — это ставленник вора, а смотрящего же назначает группировка города. "Положенец" и смотрящий — это два разных человека. Причем "положенец" выше", — объяснял Мякиш в суде тонкости преступной иерархии.

Он подтвердил в суде, что Джамбульский - вор в законе, руководивший ОПГ "Татарские", 9 членов которой сейчас также находятся на скамье подсудимых.