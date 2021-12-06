В центре Казани на сутки отключат воду. О предстоящем 8 декабря отключении в Вахитовском районе столицы Татарстана сообщила пресс-служба мэрии города.

Воды не будет в период с 9:00 8 декабря до 9:00 следующего дня. В связи с подключением водопроводов будет перекрыто водоснабжение по следующим адресам:

Дома № 7, 9/62, 11/29, 12/31 по улице Астрономическая, нечетные номера домов от № 11/12 по № 51 и четные номера домов от № 38 по № 86 по улице Баумана. Безе воды сутки предстоит провести жителям домов № 1/33, 3, 5, 7, 8/44, 9/42, 12/11, 14а по улице Джалиля, № 7/52, 14, 14 корп.1 по улице Кави Наджми.

Не будет воды в домах № 39/6 по улице Островского, № 33/1 на Право-Булачной, № 12, 14, 16, 16а, 16б, 20, 23/12, 25/15, 34, 48/10, 50/13 по улице Профсоюзная. В список отключения попали и дома № 9, 11, 13/50, 15/25 на улице Пушкина, № 6/39, 7/80, 9/47, 10/48, 10а, 12/23 на Университетской и № 17/38 на Чернышевского.

Жителей просят заранее позаботиться о запасе воды для бытовых нужд. О необходимости подвоза автоцистерны можно сообщить в МУП "Водоканал".