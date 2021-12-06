В конце прошлого года из-за участившихся случаев возгорания в общественных транспортах столицу Татарстана негласно назвали столицей горящих трамваев. Какое-то время это был скорее локальный мем, который оставался предметом шуток больше для самих казанцев. Но после того, как масштабы пожаров постепенно начинали поражать воображение, «гордое» звание столицы вышло и на федеральный уровень.

Одним из тех, кто осветил эту проблему на обозрение всей страны стал журналист Илья Варламов, раскритиковавший год назад МУП «Метроэлектротранс». И было за что: за осень и начало зимы 2020 года в Казани с участием трамваев и троллейбусов произошло 12 происшествий разной степени опасности (не считая наездов на пешеходов, которые чаще связаны с ошибкой водителя, чем с технической неисправностью). А чуть позже с изображением горящих казанских трамваев даже появились сувениры.



Фото: Пыхтящий Билли / ВК

Почти сразу после этого пресс-служба мэрии города выпустила заявление, что на транспортных предприятиях Казани были завершены технические работы по обеспечению пожарной безопасности в автобусах и трамваях. Так, были заменены моторы, вентиляторы отопителей, аккумуляторные батареи, а также электропроводки в месте соединения отопителей и предпускового подогревателя. А через несколько месяцев в МУП «Метроэлектротранс» произошла смена генерального директора. В общем, разбор полетов произошел самый что ни на есть серьезный.

Стало ли после этого лучше?

В нынешнем году ситуация с пожарами в общественном транспорте заметно улучшилась. Нет-нет, случались разовые возгорания, но все же они уже не имели такого характера, что раньше.

5 января - Сибирский тракт



Фото: ИА "Татар-информ"

Ждать первого инцидента долго не пришлось. Уже утром 5 января под мостом на Сибирском тракте загорелся трамвай. По предварительной причине пожар произошел из-за неисправности приборной панели прямо во время движения.

Огонь был потушен самостоятельно до приезда пожарных. Никто из пассажиров трамвая не пострадал.

2 апреля - Дементьева

Следующий пожар в трамвае состоялся почти через 4 месяца на улице Дементьева. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», причиной возгорания стал посторонний провод, заброшенный неустановленным лицом на электролинию, за который зацепился пантограф трамвая. Это привело к замыканию.

Никто из пассажиров не пострадал. Люди покинули транспорт самостоятельно.

5 июля - Аделя Кутуя

Сразу два автобуса подверглись возгоранию 5 июля на улице Аделя Кутуя. На место выехали два пожарных расчета, возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров через 17 минут. В результате никто не пострадал.



Фото: Татарстан-24

Чуть позже в МЧС отметили, что автобусы ранее сняли с регистрации, их готовили к утилизации. Также транспортные средства были не на ходу.

11 сентября - Сибирский тракт

Казанские автобусы горят не так часто, как рельсовые собратья, но периодически встречается и такое. На остановке Пионерская вспыхнул один из автобусов, после чего запах от задымления стоял чуть ли не на весь Сибирский тракт.

Отмечается, что пожарные быстро справились с возгоранием. Пострадавших нет.

6 декабря - Мулланура Вахитова

Самый свежий пример. В Казани на остановке Мулланура Вахитова загорелся троллейбус маршрута №1. Вокруг троллейбуса начала образовываться туча из густого дыма. По предварительным данным, причиной возгорания стал перегрев тормозных колодок.

Все пассажиры общественного транспорта были высажены на остановке. О пострадавших не сообщается.



Фото: Prokazan

Фактически - это самые громкие и нашумевшие инциденты, связанные с возгораниями казанских общественных транспортов в этом году. Если учитывать, что только за конец прошлого года подобных инцидентов случилось в 2-3 раза больше, то можно говорить, что перемены в «Метроэлектротрансе» пошли на пользу. Но надолго ли?

Казанские чиновники давно стремятся популяризовывать общественный транспорт и пересаживать горожан с автомобилей на автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Однако, одним только заявлением, что пожаров стало меньше, людей с машин не пересадишь, нужны более глобальные реформы. Не зря же за 3 последних года в Казани проезд дорожал трижды.