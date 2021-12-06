Российский рубль в последнее время заметно штормит. Еще месяц назад отечественная валюта укрепилась и впервые за полтора года "пробила" отметку в 70 рублей за 1 доллар. Эксперты в тот момент заговорили о возможном дальнейшем укреплении отечественной валюты. Впрочем, не прошло и двух недель, как рубль вновь вернулся в диапазон 73-74 единицы за один доллар.

Аналитики отмечают, что сейчас интерес россиян к валютным котировкам заметно вырос и вернулся к отметкам 2018 года. По данным опроса Superjob, сейчас за движениями на фондовом рынке следят 36% россиян. Больше было только в 2014 году, когда рубль за двое суток очень сильно ослабел и люди принялись массово продавать валюту по выгодному курсу.

16 декабря 2014 года рубль рухнул почти на треть. Фото: Илья Стребков.

"Прекрасно помню тот обвал рубля. Начал скупать валюту, когда доллар был по 30-32 рубля. Накопил внушительную сумму. В итоге поменял почти в самый пик. На разницу сумел купить машину. С тех пор слежу за ситуацией, но каких-то скачков не жду", - рассказал один из знакомых жителей Казани.

К Новому году рубль традиционно слабеет. Здесь свою роль играет и факт праздника. Люди, в какой бы валюте не хранили сбережения, будут обналичивать средства ради подарков родным и близким. По мнению руководителя центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирека Галямова, до Нового года сильного падения отечественной валюты ждать не стоит. Ситуация на рынке будет зависеть сразу от нескольких факторов.

"Как поведут себя такие структуры, как Центробанк, Фонд национального благосостояния, сказать трудно. Что касается декабря, скорее всего, будут каким-то образом стимулированы продажи. В Новый Год возрастает потребительская активность. И люди, которые хранили какие-то активы в долларах, в преддверии новогодних праздников будут делать какие-то инвестиции. Я сомневаюсь, что будут какие-то сильные скачки в декабре. Хотя, как правило, они бывают в декабре, перед затяжными каникулами, и пандемия осложняет ситуацию. Курс рубля к доллару я прогнозирую где-то в коридоре от 75 до 78-79. Важно еще и как нефть себя ведет. И нужно смотреть по ситуации", - заявил эксперт в интервью Prokazan.ru.

А вот прогноз на 2022 год прогноз не столь оптимистичен. Резкого обвала рубля, по мнению эксперта, ждать не стоит. Повторения "черного вторника" 2014 года, с большой долей вероятности, не будет, но курс опустится.

Фото: moneyman.ru.

"На следующий год, скорее всего, нужно ожидать ослабления рубля. Потому что идет инфляция быстрыми темпами. И рубль становится неэффективным средством вложения. Даже несмотря на то, что Центробанк пытается каким-то образом поддержать механизмы. В целом, по состоянию производства, по состоянию потребительской активности, по микроэкономике и макроэкономике, я ожидаю увидеть курс рубля к доллару в районе 79, если не больше", - считает Ирек Галямов.

Отметим, что на данный момент доллар стоит 73,5 рубля. Худший показатель для отечественной валюты в 2021 году был зафиксирован 9 апреля. Тогда 1 доллар равнялся 77,40 рублям. Наилучшим днем для российской валюты стало 26 октября. Тогда рубль окреп до отметки в 69,58 за 1 доллар.