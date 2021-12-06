В Алтайском крае подросток в школе выстрелил из пневматического пистолета в голову восьмикласснику. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, и сейчас он находится в больнице.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Родители потерпевшего мальчика говорят, что их 14-летний сын зашел в уличный школьный туалет, и именно там в него выстрелил ученик 10 класса. Когда пострадавший упал, стрелок сам довел его до медпункта.

Родители считают, что конфликта между подростками не было, но пострадавший ребенок утверждает, что десятиклассник намеренно выстрелил в него. Пуля попала в голову ребенка и застряла в лобной кости, после чего школьника доставили в районную ЦРБ, где удалили пулю из головы ребенка.