В казанском метро стартует акция, в рамках которой каждая пятая поездка обойдется пассажиру в 15 рублей. Акцию проводит МУП "Метроэлектротранс" вместе со Сбербанком и платежной системой Masterсard.

С 6 декабря по 31 января 2022 года пассажиры, которые оплачивают проезд в метрополитене бесконтактной картой Masterсard любого банка в России, получат скидка 15 рублей на каждую пятую поездку.

Узнать о возможности такой оплаты можно по специальной наклейке на турникете с логотипом банка и надписью: "Оплачивайте проезд картами Mastercard любого банка". Затем следует приложить к ридеру на турникете бесконтактную банковскую карту, смартфон, смарт-часы или другие устройства с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay.