Прокуроры в Набережных Челнах утвердили обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве. 26-летняя девушка в июле этого года предложила купить фиктивный сертификат о вакцинации от коронавируса челнинке.

Она пообещала, что информация о якобы сделанной прививке обязательно будет внесена ею в базу данных. За свои услуги она запросила 21 тысячу рублей.

Женщина очень хотела сертификат и очень не хотела делать прививку, а потому перевела необходимую сумму девушке на карту. Следователи считают, что аферистка и не собиралась выполнять обещания. Жертва осталась без сертификата и без денег.

Дело направлено в суд.