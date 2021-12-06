В одном из казанских парков на озере очевидцы заметили двух подростков, которые вышли кататься на коньках на тонкий и неокрепший лед. По данным "Татарстан-24", ребята были несовершеннолетними.

Ранее МЧС РТ предупредило татарстанцев о смертельной опасности выхода на тонкий лед. Сейчас идет активный процесс ледообразования. И лед пока не достиг безопасной толщины в 7 сантиметров. По данным на 3 декабря, толщина льда в Казани не превышает пока 2 сантиметров.

В Татарстане 34 человека оштрафованы за выход на тонкий лед. Помимо этого, в текущем сезоне уже зафиксировали два случая провала под лед, один человек погиб.