Символ наступающего года - Водяной Тигр - имеет ярко выраженные предпочтения и сильный характер. Советский и российский астролог Павел Глоба рассказал, кто из знаков Зодиака может стать настоящим любимчиком Тигра в наступающем году.

Любимчиков Тигр в обиду не даст, к тому же щедро одарит успехами в работе, карьере, финансовой сфере и личной жизни, пишет Radiotrek со ссылкой на знаменитого астролога.

Овен

Овны, по мнению Павла Глобы, станут бесспорными фаворитами Водного Тигра, а потому в 2022 году представителей этого знака ожидает долгожданная финансовая стабильность. Но этого Тигру мало - своему любимчику-Овну он обязательно подкинет возможность заработать еще больше.

Овны смогут расплатиться со всеми долгами, пойдут вверх по карьерной лестнице, повысят свой авторитет, смогут рассчитывать на исполнение давнего и сокровенного желания.

Глоба говорит, что год для Овна будет удачен в плане путешествий и новых впечатлений. Овнам будет везти так, что окружающие начнут завидовать. Но ничего плохого сделать не смогут - Овен надежно защищен сильной лапой Водного Тигра.

Близнецы

Трудолюбивых и цельных Близнецов порадуют рабочие и профессиональные перспективы. Они наконец смогут поменять работу, если хотели, или получить новую должность и прибавку к зарплате. Для Близнецов Тигр подготовил массу удачных возможностей хорошенько отдохнуть, ведь 2021-й год для них был тяжелым и обременительным.

Близнецы смогут отправиться в отпуск, совершить путешествие своей мечты, встретить новых друзей. Одиноким Близнецам Тигр подготовил романтическую встречу, которая перевернет их жизнь.

Весы

По уверениям Павла Глобы, 2022-й год подарит Весам удивительные возможности для карьерного и личностного роста. В личной жизни бури успокоятся, наступит стабильность.

Тигр благоволит влюбленным Весам, а потому благоприятно выходить замуж и жениться, рожать детей.

Весы смогут наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях: не будет нужды в деньгах и положительных эмоциях, друзья и близкие будут радовать, а мечты исполнятся уже в первой половине года.