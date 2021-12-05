Актер Эммануил Виторган побывал в Казани. Вернувшись из поездки, он решил поделиться с подписчиками своими впечатлениями о столице Татарстана.

"Ура! Мы дома! Прилетели из Казани! Давали концерт в честь докторов на международной конференции! Очень довольны поездкой, приемом и собой… Такое приятное послевкусие… Люди в Казани очень доброжелательные! Принимали нас очень тепло!! А на самой конференции собрались доктора из разных городов России и СНГ! Доктора общались со своими коллегами из разных стран в он-лайн!", — рассказал актер.