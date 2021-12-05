По словам очевидцев, нарушитель ехал со стороны улицы Амирхана, затем сделал несколько кругов по Проспекту Победы.

Чтобы остановить "Ладу", инспекторы выстроили "живой щит" из автомобилей, но нарушитель ловко проскользнул и поехал дальше. По видео из социальных сетей татарстанцы предположили, что автомобили для "щита" использовали гражданские.

Устроивший погоню автолюбитель был пойман позже. Но жителей республики возмутил факт использования частных машин в погоне, ведь это было опасно для их водителей и самого транспорта.