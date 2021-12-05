Жителей Татарстана возмутили методы работы казанских сотрудник ГИБДД, которые накануне ночью преследовали нарушителя на "ВАЗ-2115". Напомним, что за нарушителем гонялись около 2 часов 7 экипажей ДПС.
По словам очевидцев, нарушитель ехал со стороны улицы Амирхана, затем сделал несколько кругов по Проспекту Победы.
Чтобы остановить "Ладу", инспекторы выстроили "живой щит" из автомобилей, но нарушитель ловко проскользнул и поехал дальше. По видео из социальных сетей татарстанцы предположили, что автомобили для "щита" использовали гражданские.
Устроивший погоню автолюбитель был пойман позже. Но жителей республики возмутил факт использования частных машин в погоне, ведь это было опасно для их водителей и самого транспорта.