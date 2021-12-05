Астрологи и нумерологи составили совместный прогноз на 2022 год и выявили наиболее опасные даты, в которые стоит отказаться от важных дел и решений, путешествий и торжеств. Эти дни будут наполнены угрозами самого разного характера, а потому следует быть особенно осторожными и планировать свои дела на эти даты заранее.

Опасные периоды

Как сообщает портал eaomedia.ru, нам стоит опасаться лунных затмений, который пройдут 16 мая и 8 ноября 2022 года. Эти дни могут принести финансовые неурядицы, проблемы, потери.

Астрологи советуют всем, кто занят бизнесом, трудится в финансовом секторе заранее позаботиться о том, чтобы не назначать на эти дни важных сделок, подписания соглашений и договоров.

Угрозы для здоровья

Для здоровья будут опасны два дня наступающего 2022 года, на которые выпадут солнечные затмения - 30 апреля и 25 октября 2022 года. В эти дни повышается опасность травм, болезней, несчастных случаев вплоть до внезапной смерти.

Отложите путешествия, дальние поездки, избегайте опасных мест в эти дни. Лучше всего взять выходной и провести эти два дня дома в уединении и тишине, сводя с минимуму возможные риски.

Черная пятница

В мае 2022 года будет единственная в году черная пятница - 13 мая. Этот день опасен с точки зрения межличностных отношений, повышается конфликтность, раздражительность. В этот день следует всеми силами сглаживать острые углы, уходить от споров и провокаций, избегать ссор.

Планетарные угрозы

Опасными будут и дни ретроградного Меркурия - 14 января, 10 мая, 29 декабря. На эти дни не назначайте сделок, не продавайте и не покупайте ничего, торговые сделки не принесут выгоды, пользы и радости.

30 октября наступит ретроградный Марс, который повысит градус напряжения в отношениях, будет провоцировать вспышки агрессии. Держитесь подальше от любых конфликтных ситуаций.