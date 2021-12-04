Противники QR-кодов подали в исполком Казани заявку на проведение очередного протестного митинга. Выйти на улицы с призывом отменить QR-коды планируется уже в декабре, сообщают "Казанские ведомости" со ссылкой на собственный источник.

Цель митинга обозначена как выражение протеста против принудительной вакцинации, QR-кодов, разделения общества на привитых и антиваксеров.

Одним из активистов митинга, который координирует других участников, стал Александр Егоров. Мужчина известен как участник движения "Союз ССР", который отрицает легитимность России как государства, движение нередко именуют сектой.

Егоров себя считает гражданином СССР, не признавая существования современной России. Такой же позиции придерживаются и его сотоварищи по организации.

По данным ФСБ России, в 2018 году у движения было 150 тысяч последователей. Сторонники восстановления СССР также отрицают опасность коронавируса.