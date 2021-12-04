В Татарстане в ближайшие сутки ожидается сильная метель с ухудшением видимости и сильными порывами ветра, которые могут достигать 22 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

На дорогах образуется сильная гололедица, к метели добавится туман, который еще более ухудшит видимость.

Такая опасная для водителей и пешеходов ситуация будет сохраняться на протяжении суток.

Во второй половине дня 5 декабря ветер чуть ослабеет до 15-16 метров в секунду, станет холоднее - до 6 градусов ниже нуля, на дорогах образуется гололед. Мэрии Казани попросила водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать все правила ПДД.