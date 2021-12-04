Доллар ослабил позиции по отношению к рублю, евро тоже уменьшалась и достигла своего рода месячного рекорда - 83,3 рубля за евро, тогда как неделей ранее он стоит более 85 рублей.

Трейдер из Татарстана Антон Миннуров считает, что рубль ведет себя оптимистично, но ему не выстоять против доллара.

"Вообще, несмотря на очередное укрепление доллара относительно большинства валют из-за борьбы США с инфляцией, рубль на этой неделе держался крепко за счет увеличения спроса на нефть. Курс евро стабильно следует за международной ситуацией. Но доллар на сегодняшний день более сильная валюта", - отметил Антон Миннуров.

Антон выразил уверенность, что на следующей неделе доллар будет демонстрировать рост по отношению к рублю, но к концу недели есть вероятность, что стоимость одного доллара останется на уровне 73-74 рублей.