Четверо казанских журналистов, освещающих события в Татарстане и его столице, и одна правозащитная группа накануне попали в федеральный список иностранных агентов. Реестр Министерства юстиции обновился вечером 3 декабря.

Все четвео корреспондентов являются бывшими и действующими сотрудниками издания Idel.Реалии, которое начало работать в 2016 году и уже через год получило статус СМИ-иноагента.

Издание освещает события в регионах Поволжья, особое внимание уделяя вопросам защиты прав человека. Издание - проект «Радио.Свобода» (также является иноагентом), финансирование идет от Конгресса США.

Офис редакции Idel.Реалий физически расположен в Праге, но большая часть сотрудников работает в России. Список иноагентов пополнили Регина Хисамова, Андрей Григорьев, Алина Григорьева, Регина Гималова, которые в основном рассказывают о событиях, происходящих в Казани и Татарстане.

Правозащитная организация «Гражданин.Армия.Право», также включенная в список НКО-иноагентов (некоммерческих организаций), занимается защитой прав призывников, военнослужащих и альтернативнослужащих.