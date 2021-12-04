Сторонники вакцинации составили петицию в которой требуют, чтобы были открыты данные о прививках от коронавируса.

Врачи, ученые, популяризаторы доказательной медицины и другие российские активисты убеждены, что власть должна открыть доступ к информации о том, как переносятся вакцины людьми разных возрастных категорий и разного состояния здоровья, пишет "Коммерсантъ". Также должны быть раскрыты данные о подлинной эффективности вакцин.

Эти данные, уверены сторонники вакцинации, будут важным аргументом для тех, кто сомневается в необходимости прививок от коронавирусной инфекции.

Раскрыть данные, считают активисты, должны Минздрав, Росздрав, Роспотребнадзор и Минцифры. Важно, чтобы сведения были максимально подробными.