Руководитель СУ СКР по Татарстану Валерий Липский стал инициатором финансовой компенсации мужчине, которому ампутировали обе ноги из-за ошибки врачей в Лениногорской ЦРБ.

В результате администрация района оказала бывшему военному, десантницу и участнику войны в Чечне Юрию Тимошенко финансовую помощь, которой хватило, чтобы мужчина купил себе квартиру.

Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Более того, сотрудники следственного управления обставили ее мебелью и передали в дар Тимошенко электрическую коляску.

Напомним, по версии следствия, из-за халатности трое медиков Лениногорской ЦРБ Юрию Тимошенко пришлось ампутировать обе ноги.