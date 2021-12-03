Суд в Казани постановил взыскать с судоходной компании компенсацию вреда, который был нанесен отцу с ребенком, упавшим с трапа теплохода. Все случилось в мае текущего года. Во время подъема на борт теплохода в Волгу с трапа сорвался мужчина с ребенком на руках.

Обоих быстро спасли, мальчик получил травмы, не опасные для жизни и здоровья.

Проведенная Татарской транспортной прокуратурой проверка показала, что падение отца и сына стало возможным из-за неустойчивого положения трапа, он попросту сдвинулся в сторону, когда по нему шли люди. Вахитовский районный суд Казани взыскал с перевозчика 20 тысяч рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.