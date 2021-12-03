C 1 марта 2022 года российских водителей ждут новые изменения, в результате которых будут ужесточены наказания за целый ряд нарушений. Такие нововведения содержатся в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, изменения в котором, наверняка станут сюрпризами для подавляющего большинства автомобилистов.

Мойка во дворе - до 5 000 рублей

С 1 марта следующего года мойка авто во дворах будет наказываться без исключения во всех регионах страны. Однако, стоит учитывать нюансы. Теперь как мойку можно расценить даже протирку номеров или фар перед поездкой. А за подобную сознательность можно будет поплатиться штрафом от 300 до 5 000 рублей.



Фото: quto.ru

Парковка на детских площадках и на газоне - до 5 000 рублей

Как и в случае с мойкой, все очень расплывчато, поскольку фактически четких границ ни газонов, ни детских площадок во дворах нет. В таком случае лишние пару метров будут играть определяющую роль, а штрафовать автомобилистов за это будут еще как: до 5 000 рублей.

Автохлам - до 3 000 рублей

Отныне автохламом будет считаться автомобиль, не имеющий в наличии хотя бы одной кузовной детали. А это означает только одно - любой изъян, если он еще и бросается в глаза, придется ремонтировать чуть ли не в день, когда вы это повреждение получили. Так, теперь можно получить штраф от 1 000 до 3 000 рублей, только из-за того, что у вас отсутствует пробка топливного бака или же замок двери.



Фото: avtovzglyad.ru

Неисправности - до 500 рублей

Интересно то, что в данном случае опасен даже не сколько сам штраф, а то, что инспектор может просто-напросто запретить эксплуатацию автомобиля - поможет только эвакуатор. Список всех неисправностей, за которые автомобилист рискует получить штраф до 500 рублей достаточно большой, вот лишь некоторые из них: перегоревшая лампочка, поврежденный бампер, висящий перед лобовым стеклом видеорегистратор, несезонные шины, слишком яркие фары.

Рецидив чрезмерной тонировки / грязных номеров - до 3 000 / 5 000 рублей

Здесь изменений в сумме штрафа коснется лишь рецидив нарушения. Так, повторная езда с чрезмерной тонировкой будет стоить автомобилисту до 3 000 рублей, а с грязными номерами до 5 000 рублей. Также есть вероятность лишиться водительских прав.



Фото: auto-zver.ru

Кроме того, изменятся штрафы и за следующие нарушения: выбрасывание мусора из машины (до 3 000 рублей), езда по дорогам общего пользования на снегоходах, болотоходах и т.д. (до 2 000 рублей), движение на тихоходе или остановка на автомагистрали за пределом специальной стоянки (до 3 000 рублей), превышение скорость на 60-80 км/ч (до 5 000 рублей или лишение прав до полугода), неоднократно игнорирование остановки автомобиля по требованию полиции (до 40 000 рублей или лишение прав до полутора лет).