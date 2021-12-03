В Челябинской области покончил с собой 48-летний сотрудник пожарной охраны. Как сообщает Znak.com, мужчина страдал от "выгорания" и депрессии после пережитой автомобильной аварии, о чем сам не раз говорил коллегам.

Около месяца назад пожарный попал в ДТП, разбил автомобиль и травмировал руку. Он перенес платную операцию, остался должен много денег, сейчас был на больничном.

На фоне стресса началась бессонница. Когда мужчина остался дома один, то свел счеты с жизнью. Его тело нашел его сын.

Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет.