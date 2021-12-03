Аномальное тепло в Татарстане отступит на время: в предстоящие выходные синоптики обещают смену погоды.

Уже 4 декабря в ночь местами пройдет снег, который днем, правда, все еще будет становиться дождем. Но уже в субботу придет очередной циклон, который принесет усиление ветра до 20 метров в секунду и повышение температуры до 4 градусов тепла.

Существенное похолодание начнется с воскресенья, температура в течение суток опустится до 5 градусов ниже нуля, а следом - до 9 градусов мороза. В понедельник 6 декабря похолодает до минус 13 градусов.

До 18 градусов мороза опустится температура в ночное время 7 декабря, во вторник.

Вероятны метели.