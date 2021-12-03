Старший советник юстиции Алексей Заика назначен на должность первого заместителя прокурора Республики Татарстан, соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее этот пост занимал Сергей Старостин. Он ушел в отставку.

Алексей Заика родился 3 июня 1976 года в Москве. С 1998 по 2001 годы проходил службу в МВД России, в 1998 году окончил Московский юридический университет МВД России по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году в должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы. В 2002—2004 годах был помощником Нагатинского межрайонного прокурора столицы. С 2004 по 2007 занимал должность старшего помощника, в 2007—2009 годах — заместителя, а в 2009—2013 годах — первого заместителя Нагатинского межрайонного прокурора Москвы.

В 2018—2020 годах был назначен на должность прокурора отдела по надзору за оперативно-разыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ в Центральном федеральном округе. В 2020—2021 годы был заместителем прокурора Татарстана.

В 2019 году Алексей Заика был награжден нагрудным знаком "За безупречную службу".