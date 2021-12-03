Мужчину из китайского города Байчэн пять раз за один день сдали в полицию. Все дело в том, что он очень похож на разыскиваемого преступника, пишет Global Times.

Заключенный, на которого не повезло быть похожим китайцу, сбежал из тюрьмы. За его поимку обещана награда в 700 тысяч юаней.

Естественно, горожане активно включились в поиски, и в итоге бедолагу пять раз ловили и сдавали в полицию в надежде на вознаграждение.

В китайских соцсетях посочувствовали неизвестному, которого принимали за беглеца, и посоветовали впредь носить на шее карточку с личными данными.