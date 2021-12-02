Арестован 64-летний пенсионер из Вологды, который подозревается в убийстве трех человек, сообщает управление СКР по Вологодской области.

Мужчину задержали после того, как был застрелен 29-летний местный житель. О том, что в спину ему выстрелил именно пенсионер, полицейским рассказал приятель убитого.

Во время поисков убийцы полицейские наткнулись на пенсионера в доме по соседству с местом преступления. Мужчину заметили в центре города в женском платье и сапогах на высоком каблуке. Таким образом убийца "маскировался".

Но как только его доставили в отдел полиции, пенсионер сознался, что убил еще двоих. Его слова подтвердились после обыска гаража, где нашли останки.