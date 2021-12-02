В Роспотребнадзоре Татарстана считают, что при определенных условиях новогодние корпоративы могут быть разрешены.

Рестораторы и отельеры попросили ведомство дать послабления на время новогодних каникул, чтобы хоть немного поправить свое финансовое положение. Сейчас, в условиях антиковидных ограничений, заведения общепита могут работать только до 23:00, но рестораторы попросили продлить время работы до 3:00 на то время, пока есть спрос на проведение новогодних корпоративов.

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина отметила, что эпидемиологическая в республике "начинает стабилизироваться". Последние две недели, по ее словам, наблюдается снижение числа новых коронавирусных пациентов.

Патяшина призвала понаблюдать еще неделю.

"Я не исключаю возможность проведения новогодней ночи в ресторанах. У нас ведь сейчас рестораны работают до 23 часов, а рестораторы просят продлить это время до 3 утра, хотя бы на новогоднюю ночь. Я не исключаю такой возможности, но хотела еще раз напомнить, что сотрудники ресторанов и организаторы, которые участвуют в какой-то анимационной, развлекательной программе — все они должны иметь QR-код переболевшего или вакцинированного", — подчеркнула Патяшина.

Окончательное решение о разрешении новогодних корпоративов могут принять 15 декабря.