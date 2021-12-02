В Казани вынесли приговор за мошенничество бывшему военнослужащему танкового училища

Доказательства, собранные 384 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище» Министерства обороны Российской Федерации (далее – Казанское ВТККУ) старшему сержанту Владимиру Капошко.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере).

Предварительным следствием и судом установлено, что в один из дней в конце сентября 2019 года Капошко в целях решения вопроса с распределением его сослуживца в одну из воинских частей Южного военного округа обратился за помощью к военнослужащему названного военного училища полковнику Минибаеву, который убедил того, что за денежное вознаграждение в размере 90 000 рублей сможет оказать содействие, используя свой авторитет, знакомых и свое должностное положение.

2 октября 2019 года после достижения договоренности Капошко, будучи обманутый Минибаевым о наличии полномочий по решению его вопроса, со своего банковского счета безналичным способом передал взятку Минибаеву в виде денег в размере 90 000 рублей, т.е. в значительном размере, через доверенное лицо последнего.

Тем самым, Капошко совершил умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Решением Казанского гарнизонного военного суда Капошко назначено наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей. При этом имущество, на которое в ходе предварительного следствия наложен арест на общую сумму 45 489 рублей, обращено в пользу уплаты штрафа по названному приговору.