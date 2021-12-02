Смертность за период с декабря прошлого года по конец ноября текущего года превысила 2,4 миллиона человек. Демографы считают, что виноват не только коронавирус, но и перегруженность всей системы здравоохранения.

2,4 миллиона умерших - это наихудший показатель после 1945 года, пишут "Ведомости".

Более плачевная ситуация была только во времена Великой Отечественной войны. В 1941–1945 гг. смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас.

Статистика показывает, что умирают россияне не только от коронавируса. Жаркое лето спровоцировало рост сердечно-сосудистых заболеваний, дополнительные смерти регистрируются и от наркотиков с алкоголем.