В Татарстане пропал девятилетний школьник Лев Осетров. В последний раз мальчика видели накануне около шести часов вечера. Лев выходил из подросткового клуба "Затейник" в Нижнекамске.

Домой мальчик не пришел, сообщает поисково-спасательный отряд "След".

Мальчик был одет в куртку синего цвета, такого же цвета спортивную шапочку с желтым значком в центре, черные спортивные штаны и ботинки. При себе у ребенка был зеленый рюкзак.

Рост ребенка примерно 130 см, он среднего телосложения, волосы темные, а глаза серо-зеленые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, способной помочь в поисках школьника, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (917) 261-91-71.