Эксперты болгарского издания "Факти" посвятили немало времени, чтобы расшифровать предсказания Нострадамуса и Ванги на 2022 год. Некоторые предсказания звучат фантастически, но некоторые вполне конкретны и понятны.

Нострадамус

Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, в свое время сделал прогнозы на конкретные годы, в том числе и на 2022 год. Эксперты "Факти" научились расшифровывать сложную систему шифрования информации, которую использовал предсказатель. Он применял шифр из латыни, старофранцузского, итальянского и греческого языков. Рифмованные четверостишия с таким шифром называются катренами и сгруппированы они по сотням (центуриям).

По предсказаниям Нострадамуса, в 2022 году изменится расклад сил на политической арене. Некое большое государство (эксперты полагают, что это - США) станут неуправляемыми, им грозит потеря силы на мировой арене.

Сократятся природные ресурсы планеты, и ряд стран вступят, согласно прогнозу Нострадамуса, в вооруженное противостояние. Серьезные разрушения грозят государствам Ближнего Востока.

Упоминает Нострадамус Китай. В 2022 году эта страна, считал предсказатель, станет невероятно успешной экономически, и их валюта (юань - прим. ред.) может стать новой мировой валютой, сильной и удобной для всех.

Нострадамус был убежден, что в 2022 году стартуют невероятные глобальные космические путешествия. Космос станет доступен почти каждому. Космический туризм стартовал при помощи компании Маска SpaceX уже в этом году, но, возможно, Нострадамус не ошибся: в планах Илона Маска есть популяризация космического туризма на следующий год.

Также Нострадамус писал, что большинство держав начнут широко использовать энергию Солнца, что поможет избежать климатических катастроф, во всяком случае в ближайшее время.

Предсказания Ванги

Болгарская предсказательница Ванга говорила, что в 2022 году мир поразится глобальному и важному открытию. Именно оно, пишет "Факти" , поможет всему человечеству сделать большой шаг вперед. Не конкретизируется, в какой сфере ожидать открытия, но само предсказание обнадеживает.

Сама Ванга называла это открытие "источником энергии мощнее, чем Солнце". Эксперты болгарского издания уверены, что речь может идти о термоядерных исследованиях.

Ванга говорила, что в 2022 году особая энергия придет "со стороны Венеры", и тогда "Земля сможет отдохнуть". Эксперты считают, что это предсказание говорит о том, что потрясений и катаклизмов в наступающем году будет меньше, и мы все сможет немного перевести дух.

Ванга уверяла, что в 2022 году "люди станут сказочно богаты, но без денег на руках". Эксперты склонны считать, что речь идет о банковских системах и криптовалюте.

В 2022 году, считала Ванга, пришедшая в Востока беда, продолжит забирать жизни, но люди смогут привыкнуть к этому. Эксперты "Факти" уверены, что речь о пандемии коронавируса.