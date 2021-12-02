Гидрометцентр России предупредил об аномалии средней температуры воздуха на территории Республики Татарстан в период до 10 декабря включительно. Об этом сообщают коллеги федеральных синоптиков в Татарстане.

Средняя температура воздуха, согласно прогнозу, в течение 10 дней ожидается на 4 градуса выше климатической нормы. Отмечается, что нормой по Татарстану является 7,7 градуса ниже нуля, по Казани — 7,5 градуса ниже нуля.

Это значит, что первая декада декабря в Татарстане будет непривычно теплой.