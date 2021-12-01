Кандидат медицинских наук, известный в России иммунолог Николай Крючков предупредил, что новая волна коронавируса в России может начаться со второй половины января, сообщает Ura.ru.

Специалист отметил, что появление нового опасного штамма по сути мало что меняется в вероятности пятой волны:

"Пятая волна должна была быть и без нового штамма. Но "омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность и не упала патогенность. Но пока данных, что она упала, нет. Рост заражения начнется не сразу. Пока мутация попадет в страну, первая фаза будет медленная, далее - пока вирус накопится, пока распространится. Реально где-то во второй половине января мутация начнет сказываться", – отметил Крючков.

Специалист уверен, что около месяца потребуется российским ученым, чтобы изучить штамм и понять, что с ним делать.