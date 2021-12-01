Походят пешком - больше увидят: Иностранцы в Татарстане не смогут получить даже временный QR-код

Жители Татарстана за последние два месяца привыкли к QR-кодам. Без них не возможно, ни в ТЦ сходить, ни в кафе поесть, ни в автобусе покататься. А вот для приезжающих в республику иностранных туристов такое положение дел в новинку.

Турпоток в Татарстан за время пандемии хоть и снизился, но интерес в республике за рубежом также есть. Однако теперь, приезжая в Казань, иностранные туристы должны быть готовыми к тому, что они не смогут пользоваться общественным транспортом, посещать кафе и торговые центры. QR-коды зарубежным гостям в республике выдавать не будут. Об этом во время прямого эфира в Инстаграме рассказал заместитель главы минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

В принципе, иностранцы все же приезжают в Казань не по магазинам гулять, а любоваться достопримечательностями. Так что, передвигаясь пешком можно рассмотреть гораздо больше, чем из окна автобуса.

Вместе с иностранцами под ограничения по QR-кодам попали и военнослужащие. Нет, конечно, свое подтверждение вакцинации они получат, только срок действия таких кодов будет длиться не год, а только 6 месяцев.

По словам Владимира Жаворонкова, военнослужащие проходят вакцинацию в медслужбе Министерства обороны, а не через систему здравоохранения. Сведения об их вакцинации попросту отсутствуют в реестре. Получить сертификат военнослужащим можно в поликлинике по месту жительства, для этого необходимо будет предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.

Отдельно стоит сказать про республиканский QR-код, по которому допустимо ездить в общественном транспорте, но запрещено посещать кафе и торговые центры. В Минздраве Татарстана разъяснили, кто и как может получить действующий всего 24 дня QR-код.

- Лица, имеющие медицинские противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции.

Республиканский QR-код при наличии медотвода выдается в поликлинике по месту жительства. Его оформляет участковый врач-терапевт по решению врачебной комиссии. Срок действия медотвода определяет лечащий врач.

- Лица, прошедшие вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной.

Республиканский QR-код выдается в поликлинике по месту жительства (месту прикрепления) на срок 24 дня с момента вакцинации. Жители, ранее прошедшие вакцинацию первым компонентом, смогут получить справку в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо предъявить уведомление с портала Госуслуг РФ либо бумажную справку о прохождении первого этапа вакцинации.

Те, кто будет делать прививку в поликлинике, смогут получить республиканский QR-код на месте. В мобильных и выездных пунктах вакцинации выдача кода не предусмотрена. Жителям выдадут бумажную справку, по которой можно будет получить республиканский QR-код в поликлинике, которая обслуживала прививочный пункт, либо по месту жительства.

Татарстанцы, прошедшие первый этап вакцинации в других регионах, смогут получить республиканский QR-код на основании уведомления о прохождении первого этапа вакцинации на портале Госуслуг РФ. После прохождения второго этапа вакцинации либо через 21 день после вакцинации Спутником Лайт республиканский QR-код не требуется, так как выдается сертификат о вакцинации на портале Госуслуг РФ.

- Военнослужащие, вакцинированные в местах прохождения службы.

Военнослужащие могут получить республиканский QR-код в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо предъявить бумажную справку о прохождении вакцинации и военный билет.

Республиканский QR-код для военнослужащих выдается на срок 6 месяцев со дня введения второго компонента, после этого срока можно пройти повторную вакцинацию.