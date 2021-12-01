Минувшая ночь выдалась бессонной для жителей многоэтажки в Сухом Логу. Им было не до сна, поскольку всех эвакуировали на улицу, а потом силовики пытались поймать пенсионерку, ловко уходившую от них по балконам без страховки. В итоге "старушка-паук" (так ее назвали в СМИ) застряла, и доставать ее пришлось спасателям.

Пожилая жительница дома посреди ночи заявила, что открыла газ и обещает взорвать весь дом. Сразу приехали сотрудники полиции, но бабушка совершенно по-голливудски начала перебираться с балкона на балкон, сбегая от наказания.

66-летняя женщина при этом удивила всех ловкостью, силой и выносливостью. Но и она застряла где-то в районе четвертого этажа. Оттуда ее сняли спасатели.

Женщину, устроившую переполох, передали медикам, которые доставили ее в больницу, сообщает "КП".