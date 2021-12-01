В Москве покончил с собой успешный бизнесмен Юрий Никитаев. Он решил совершить самоубийство прямо на глазах у бывшей возлюбленной, с которой поссорился, сообщает РЕН ТВ.

Все случилось в парке Воробьевы горы. Бывшая пассия вызвала полицию и поведала обстоятельства смерти предпринимателя. По ее словам, с Никитаевым они расстались около полугода тому назад.

И вот предприниматель подкараулил ее по пути с работы, начался словесный конфликт, во время которого бизнесмен и свел счеты с жизнью.

Известно, что Юрий Никитаев был главой компании "Оптические Измерительные Системы", которая занималась производством контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов.