В Казани закрылись гриль-бар "Праймбиф Бар", бургерная лавка "Веселый медведь" и кофейня Traveler’s Coffee, расположенные на фуд-молле ГТРК "Корстон". Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на ресторанный холдинг Shinoku Family, управлявший всеми указанными заведениями общепита.

"Заведения холдинга временно приостанавливают свою работу минимум до весны. Это связано с последними „коронавирусными“ ограничениями в регионе. Возможно, заведения откроются уже в новых локациях Казани", — рассказал операционный управляющий ресторанного холдинга Shinoku Family Антон Латынов.

Прекратила работу кофейня Traveler’s Coffee на улице Баумана.

Напомним, с 11 октября в республике ввели дополнительные ограничения в связи с ухудшением эпидситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. С 30 октября запрещено оказание услуг общепита с 23:00 до 6:00. Ранее рестораторы обращались к властям с просьбой отменить ограничения, ведь выручка упала почти сразу на 80%.