Маленькая трехлетняя девочка без одежды выбежала в подъезд жилого дома в Тюмени и начала выпрашивать у мужчины-доставщика еды поесть и попить. Об инциденте стало известно из социальных сетей.

Мужчина нашел открытую квартиру, откуда вышел ребенок. Он пытался разбудить спящую мать малышки, но та на попытки поднять ее ответила грубой нецензурной бранью.

Мужчина вызвал полицию.

"Просто меня бросило в шок, что только вот с одной девочкой было похищение, и тут это. А если бы вместо меня этот маньяк был и все — еще бы девочку искали", — заявил курьер.

Мать ребенка привлекли к административной ответственности. Девочку передали на временное попечение ее бабушке. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.