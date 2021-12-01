Сегодня рано утром в особой экономической зоне Елабуги произошла крупная авария. При столкновении вахтового автобуса и фуры погиб один человек. Число пострадавших выросло до 21 человека, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

По новой информации, большинство пассажиров находятся в состоянии средней степени тяжести — у людей ушибы грудной клетки, переломы и сотрясения. Четыре бригады скорой помощи привезли их в медпункт предприятия "ЕлАЗ", оттуда 18 человек госпитализируют в челнинскую БСМП.