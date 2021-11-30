Дима Билан и Светлана Сурганова выступят на “Доброй волне” в Казани

В Казани в финале всероссийского культурно-благотворительного фестиваля “Добрая волна” 6 декабря выступят Светлана Сурганова, Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум, Ваня Дмитриенко, Игорь Крутой и другие звезды отечественной эстрады. Об этом сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Финал фестиваля пройдет в Казани с 2 по 6 декабря. Со 2 по 5 декабря в столице Татарстана пройдут конкурсные дни, мастер-классы и познавательные мероприятия для ребят, занявших первые места на региональных отборочных турах. Суперфинал “Доброй волны” запланирован на 4 декабря. В нем примут участие 113 детей со всей России. А 6 декабря 12 финалистов фестиваля выступят в КРК “Пирамида” вместе с известными российскими артистами. На всех мероприятиях будут строго соблюдаться все противоэпидемические меры.

Фото: группа фестиваля "Добрая волна" в "ВКонтакте"

“Добрая волна” была инициирована 4 года назад мэром Казани Ильсуром Метшиным и композитором Игорем Крутым. Фестиваль был задуман как мероприятие для поддержки детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. С каждым годом он становится все более и более масштабным.

"За годы проведения этого фестиваля тысячи детей смогли поделиться с миром своим талантом на большой сцене и получить советы настоящих мастеров своего дела. Это возможность для детей с непростой судьбой обрести веру в свои силы", – подчеркнул Метшин.

В этом году в фестивале участвовали более 2,5 тысяч талантливых детей в разных городах России, сообщил Абзалов. Было сразу несколько направлений соревнований: от вокала и хореографии до игры на инструментах и сценического искусства. Для участников фестиваля в этом году организовали более 40 профессиональных мастер-классов, в том числе и в формате онлайн.