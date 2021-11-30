Красотка из Татарстана представит Россию на конкурсе “Мисс Вселенная”

«Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова из Татарстана представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021». Об этом говорится в сообщении в Instagram-аккаунте конкурса «Мисс Россия».

В 2019 году Ралина получила титул “Мисс Татарстан”. В том же году она отправилась на всероссийский конкурс красоты, где удостоилась титула “Вторая вице-мисс”. В 2020 году конкурс “Мисс Россия” не состоялся из-за пандемии коронавируса. В 2021 году смотра красавиц пока не было, сроки неизвестны.

Арабова полетит в Израиль, где 1 декабря состоится конкурс “Мисс Вселенная - 2021”. До его финала девушку ждут многочисленные мероприятия и съемки. На конкурсе национальных костюмов Ралина представит стилизованный татарский национальный костюм, который создали по мотивам костюмов казанских цариц.

На фото: Ралина Арабова. Фото: группа в "ВКонтакте" | Мисс Вселенная | Мисс Россия | Мисс Мира |

Девушка родилась в Казани. Она играет на флейте, принимала участие во во всероссийских музыкальных фестивалях и становилась их лауреатом. Арабова также профессионально занималась плаванием. Она участвовала в спортивных соревнованиях и занимала призовые места. После школы Ралина поступила в Казанский Государственный Энергетический Университет на факультет рекламы и связей с общественностью. Благодаря титулу второй Вице-мисс Россия девушка получила грант на обучение в любом ВУЗе страны. Она воспользовалась им для поступления на юридический факультет Финансового Университета при Правительстве РФ. Сейчас Ралина живет в Москве.

Предыдущий конкурс «Мисс Вселенная — 2020» прошел 17 мая 2021 года. Почетное звание получила представительница Мексики Андреа Меза. От нашей страны в конкурсе участвовала обладательница титула «Мисс Россия — 2019» Алина Санко. Она не вошла в топ-21 конкурсанток и не дошла до финала конкурса. В «Мисс Вселенная» в 2019 году девушке не удалось участвовать, потому что она вовремя не получила визу.

На фото: "Мисс Вселенная-2020" Андреа Меза. Фото: | Мисс Вселенная | Мисс Россия | Мисс Мира |