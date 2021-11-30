В московском метрополитене по Сокольнической ветке начал курсировать брендированный туристический поезд, в котором пассажиры смогут узнать о туристических направлениях России, а также познакомиться с достопримечательностями разных городов страны. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Как сообщается, фотографии и информация в вагонах должна быть направлена на популяризацию отдыха внутри страны. В числе 20 уникальных точек для внутреннего туризма оказалась и Казань.

Брендированный поезд будет курсировать до мая следующего года. Отмечается, что ежемесячно он будет перевозить около 20 миллионов человек.