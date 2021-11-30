Под Казанью собираются возвести электростанцию на месте Самосыровской свалки. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщается, с Самосыровской свалки с глубины 18 метров будет извлекаться метан, который в дальнейшем будет преобразовываться в электроэнергию. Кроме того на полигоне появится электростанция, факельная установка для сжигания газов и 40 вертикальных дрен.

Свалочный газ должен содержать до 60% метана. По планам, с этой территории можно будет получать 260 куб. м/ч метана для производства 1,56 МВт/ч электроэнергии.

Все системы будут находиться в контейнерах и не потребуют постоянного обслуживания.