За минувшие сутки в Татарстане зафиксировано 248 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как сообщается, 94 из них были госпитализированы, а еще 154 получили лечение на дому. Среди заболевших - 118 жителей столицы Татарстана.

На 29 ноября в республике зарегистрировано 37 811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 31 148 человек, в том числе 58 – за минувшие сутки. Всего вакцинированы 2 020 862 человека, из них 1 544 875 получили второй компонент вакцины.