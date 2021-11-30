Российские власти хотят использовать искусственный интеллект для психологической диагностики по социальным сетям, сообщает «Коммерсант».

ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова» объявил тендер стоимостью 36 миллионов рублей по заказу от Аналитического центра при правительстве РФ.

В результате ожидается, что появится технология диагностики психики человека по его профилю в социальной сети. Такая технология поможет оперативно выявлять группы смерти, опасных психопатов, террористов и им сочувствующих, экстремистов, считают в правительстве.

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что такой сбор информации противоречит законодательству по защите персональных данных.