14-летняя девочка в Москве была госпитализирована после того, как стала жертвой 44-летнего педофила, сообщает РЕН ТВ. Мужчина познакомился с девочкой в социальных сетях, завязалась переписка, мужчина пригласил школьницу на свидание у торгового центра, девочка согласилась.

Встреча началась с обычной прогулки, а закончилась тем, что извращенец настоятельно предложил зайти к нему домой. Девочка не подозревала о намерениях и согласилась. Уже внутри помещения мужчина надругался над своей жертвой.

Девочка покинула квартиру и почувствовала себя плохо, она попросила прохожих вызвать ей скорую помощь. Врачи были шокированы характером травм и повреждений у ребенка, они сообщили в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, мужчину задержали. Выяснилось, что он работал инженером на одном предприятии, и о его наклонностях близкие ничего не знали.