Как школьнику с инвалидностью выбрать профессию

Call-центр ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета готов помочь школьникам и студентам с инвалидностью и их родителям в вопросах выбора профессии и вуза, поступления, обучения и трудоустройства.

Проводя исследования, мы видим, что ребята с инвалидностью готовы выбирать профессии высшего образования, но не все решаются на этот выбор. У них возникает много вопросов: «Смогу ли я получить высшее образование? Какую профессию выбрать? Куда пойти учиться?», - говорит начальник отдела профориентации РУМЦ ВятГУ Светлана Городилова.

На этом этапе – на этапе выбора профессии – необходимо, в первую очередь, познакомиться с теми профессиями, которые интересны и доступны абитуриенту с учетом особенностей его здоровья. Именно в этом может помочь call-центр РУМЦ ВятГУ.

Совсем недавно к нам обратилась девочка с нарушениями речи – логоневрозом. Она спросила, какую профессию ей можно выбрать и сможет ли она обучаться в университете, - рассказывает Светлана Городилова. - Мы ей ответили, что, учитывая характер ее заболевания – логоневроз, то есть заикание, не рекомендуется выбирать профессии из сферы «человек-человек», где необходимо активное общение, но любые другие профессии можно рассмотреть. Далее мы предложили пройти девочке профтестирование, которое очень эффективно помогает определиться с выбором профессии, и направили ей всю информацию об условиях поступления и обучения в интересующем ее вузе.

Call-центр РУМЦ ВятГУ проводит индивидуальные консультации не только по вопросам выбора профессии, но и поступления, обучения и трудоустройства выпускников с инвалидностью.

Абитуриенты, студенты и их родители из Республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашской и Удмуртской Республики, Оренбургской и Кировской области всегда могут обратиться за помощью по телефону 8 800 222 05 90 или электронной почте rumc@vyatsu.ru.